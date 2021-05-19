SANKO Üniversitesi Hastanesi başparmaktan anjiyo işlemi gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - SANKO Üniversitesi Hastanesi, başparmaktan anjiyo yaparak bölgesinde bir ilke imza attı. SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çetin tarafından uygulanan "başparmaktan anjiyo" yöntemi hastanın konforu açısından büyük avantaj sağlıyor. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çetin, "Bölgede ilk kez hastanemizde gerçekleştirdiğimiz 'başparmaktan anjiyo' (enfiye kutusu- snuff box) işlemi, hasta kolunu daha rahat bir pozisyonda tuttuğundan hem hasta hem de doktor açısından büyük bir konfor." ifadesini kullandı. Başparmaktan anjiyonun birçok tıbbi avantajı olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti: "Anjiyo sırasında ele kan akışı radial arterin yüzeyel dalı yoluyla devam eder.Erişim alanının hemen altındaki sert yapılar (Örneğin karpal kemikler) işlem bitiminde damara baskıyı kolaylaştırır ve kanama daha hızlı durur. İşlem sonrası kanı durdurmak için bilek çevresine baskıya gerek olmadığı için işlemden sonra bileğin serbestçe hareket etmesini sağlar, bu da elin venöz (toplardamar) tıkanıklığını azaltır ve eldeki şişmenin verdiği rahatsızlığı önler.

Girişim sırasında damarda oluşabilecek vazospazm (damar büzüşmesi) ve hematom durumunda, operatör kolaylıkla geleneksel radial yaklaşıma geçebilir. Kronik böbrek hastalığı olan hastalar için, vasküler geleneksel radial yaklaşımda damardaki olası yaralanma hemodiyaliz için bu bölgenin kullanılmamasına neden olur. Dolayısıyla, enfiye kutusu yaklaşımı gelecekteki arterio-venöz fistül ihtiyacı için damarı korumuş olur. Enfiye kutusu yaklaşımı radial damarı daha çok korur ve potansiyel koroner arter baypas cerrahisi adaylarında yedek damar olarak kullanılmasına olanak tanır." - Koroner anjiyografi Koroner anjiyografiye ilişkin bilgi veren Çetin, koroner anjiyografinin, kalp damarlarının görüntülenmesi veya başka deyişle kalbi besleyen damarların röntgeninin çekilmesi olduğunu söyledi. Çetin, anjiyo işleminin lokal anestezi ile yapıldığını, anjiyo sırasında hastanın uyanık olduğunu ve ağrı hissetmediğini belirterek, bu işlemin yaklaşık 15 dakika kadar sürdüğünü kaydetti. Koroner anjiyografinin kalp damarlarını görüntüleyebilmek için kasık damarından (femoral arter) veya el bileğinden (radial arter) girilerek yapılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çetin, şu bilgileri paylaştı: