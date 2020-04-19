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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den 23 Nisan mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den 23 Nisan mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Dr. Kileci, mesajında 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Büyük Millet Meclisi’nin milletimizin yeniden doğuşunun bir simgesi olduğunu ifade ederek “Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi, 23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder" ifadelerini kullandı.
Tarihin Büyük Önder Atatürk tarafından ülkenin gelecekteki yöneticileri ve sahibi olan çocuklara armağan edildiğine dikkat çeken Dr. Kileci, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Çocuklarımız, bugün aldıkları eğitim ve terbiye ile yarının yetişkinleri olarak, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün en büyük teminatı olacaktır. İleriyi gören Büyük Önderimiz çocuklarımıza en önemli tarihlerden birini bayram olarak armağan ederek, onlara olan inancını tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm vatan sevdalılarımızı saygılıyla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”

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