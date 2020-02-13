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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde eğitim programı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Yeni Doğan Canlandırma Programı (NRP) düzenlendi.Gaziantep’teki farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Yeni Doğan Canlandırma Programı Eğitimcileri Dr.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Yeni Doğan Canlandırma Programı (NRP) düzenlendi.
Gaziantep’teki farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Yeni Doğan Canlandırma Programı Eğitimcileri Dr. Selda Doğan, Ebe Hülya Durdu Bayır (Kurs Sorumlusu), Yeni Doğan Uzmanı Dr. Melek Büyükeren, Yeni Doğan Uzmanları Doç. Dr. Ünal Sarıkabadayı ve Doç. Dr. Servet Özkiraz tarafından doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 25 katılımcıya NRP Uygulayıcı Eğitimi verildi.
Verilen eğitimde toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmaların gözlendiğine dikkat çekildi.
Neonatal (doğumdan sonraki ilk ayı kapsayan dönemi) ve perinatal (gebeliğin son dönemlerini ve doğumun olduğu zamanı da kapsayan dönem) ölümlerin sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlı olduğu, bu ölümlerin erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan ilişkili önlemlerden daha fazla etkilendiğinin anımsatıldığı eğitimde şu bilgiler paylaşıldı: “Tüm dünyada yılda 4 milyon yeni doğan ölmekte ve bunların yüzde 23’ü doğum sonrası asfiksiye (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon (solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışardan yapılan destekleyici müdalale, canlandırma, hayata döndürme) gereksinimi doğabilmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin uterus (rahim) dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yeni doğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yeni doğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin (Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu) önlenmesi amacıyla 1998 yılında başlatılmış olan Yeni Doğan Canlandırma Programı kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılarak, 2014 yılı sonu itibariyle 2 bin 310 uygulayıcı kursunda, 47 bin 382 sağlık personeli (Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Anestezi uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri vs.) eğitilmiştir. Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığı program kapsamında gerçekleştirilen uygulayıcı eğitimleriyle, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilebilmesi için, bu konuda eğitim almış ve standart uygulama yapacak personel yetiştirilmektedir. ‘Doğum odasındaki herkesi’ hedefleyen bu programın ülkemizde doğumda gelişebilecek yeni doğan mortalitesini (ölüm oranı) ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tuttuğu gerçektir. Neonatal döneme yönelik yürütülen NRP ve diğer çalışmalar sonucunda bebek ölüm hızı binde 7,2 e, neonatal ölüm hızı ise binde 4,1’e düşmüştür”.
3 gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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