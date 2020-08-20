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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Plazma tedavisine katkı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Hastanesi ile Türk Kızılay’ı arasında korona virüs tedavisinde kullanılmak üzere daha önce korona virüs geçirerek iyileşen hastalardan alınan plazmaların bağış için uygunluğunu belirleyen antikor testlerinin yapılması amacıyla protokol imzalandı.Hastane Genel Müdürü Dr.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Plazma tedavisine katkı

SANKO Üniversitesi Hastanesi ile Türk Kızılay’ı arasında korona virüs tedavisinde kullanılmak üzere daha önce korona virüs geçirerek iyileşen hastalardan alınan plazmaların bağış için uygunluğunu belirleyen antikor testlerinin yapılması amacıyla protokol imzalandı.
Hastane Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, imza töreninde yaptığı konuşmada, korona virüs salgının küresel bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, “SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak, her zaman bölgemiz için en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz” dedi.
Türk Kızılay’ı ile bu amaçtan hareketle imzaladıkları protokolle daha önce korona virüs tedavisi olarak iyileşen ve plazmalarını bu hastalıkla mücadelede kullanılmak üzere bağışlamak isteyenlerin uygunluğunu belirlemek amacıyla antikor testlerini yapmaya başlayacaklarını belirten Dr. Kileci, şöyle konuştu:
“Korona virüs hastalığını atlatanların sadece yüzde 5’i plazma bağışında bulunmaktadır. Bu rakam salgınla mücadelede düşük bir orandır. Korona virüs salgınında daha etkin ve daha duyarlı olmamız gerektiği gerçeğiyle yüz yüze gelmiş bulunuyoruz. Önceliğimiz her zaman halkımıza en iyi hizmeti, en kısa sürede ulaştırmaya çalışmak olmuştur. Bu büyük mücadelede, Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda halkımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.”
Dr. Kileci, bu amaçla SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak, salgınla mücadeleye katkı amaçlı bin 200 testi Türk Kızılay’ına hibe edeceklerini kaydetti.
Türk Kızılay’ı Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım da plazma bağışı konusunda herkesin desteğine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaparak, bu konuda daha duyarlı olunmasını gerektiğinin altını çizdi.
Toplumsal faydası çok yüksek olan plazma bağışına katkı sağlayan SANKO Üniversitesi Hastanesi yönetimine teşekkür eden Prof. Dr. Yıldırım, “Türk Kızılay’ı Ailesi olarak verdikleri destekten dolayı ayrıca Gazianteplilere teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için minnettarız” ifadelerini kullandı.
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen İmza törenine, Türk Kızılay’ı Gaziantep Kan Bağışı Merkez Müdürü Dr. Mehmet Akıncı ile Ürün İşleme ve Ürün Dağıtım Sorumlusu Dr. Selçuk Özdemir de katıldı.

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