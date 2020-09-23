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Sanko Üniversitesi Teknofest 2020’nin paydaşlarından

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen, “TEKNOFEST 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmalarının” birinci gününde stantları ziyaret etti.
SANKO Üniversitesi, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkemizin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST’in bu yılki akademik paydaşlarından biri olarak festivale katkı sağlıyor. Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmalarının birinci gününde stantları ziyaret eden Prof. Dr. Güner Dağlı, takımlara başarı dileklerinde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Prof. Dr. Dağlı, Gaziantep’te gerçekleştirilen organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etti.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 24 - 27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek.

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