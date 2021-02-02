Bilim ve eğitimde başarıyı hedefleyen SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler ve atamalar devam ediyor.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Çetin, gerekli koşulları sağladığından akademik unvanı profesörlüğe yükseltilerek yeni kadrosuna atandı. Gerekli koşulları sağlayan SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yıldırım’ın da akademik unvanı Profesörlüğe yükseltilerek SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Profesör kadrosuna ataması yapıldı. SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik ise Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında öğretim üyesi kadrolarına atandı. Doç. Dr. Mustafa Çelik aynı zamanda Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi.

Prof. Dr. Mustafa Çetin Kardiyoloji Uzmanı, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Doç. Dr. Mehtap Akdoğan İç Hastalıkları / Nefroloji Uzmanı ve Doç. Dr. Mustafa Çelik ise Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak akademik görevlerinin yanı sıra, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne devam ediyorlar.



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