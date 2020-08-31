Sanko Üniversitesi’nde kayıt heyecanı yaşanıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına göre yerleştirme sonuçlarında tüm bölümlerinde yüzde 100 doluluk sağlanan SANKO Üniversitesi’nde 2020-2021 akademik yılı kayıt heyecanı başladı.

Öğrenciler, üniversiteye gelmeden e-devlet üzerinden de kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. SANKO Üniversitesi lisans ve önlisans bölümlerine bu yıl kayıt yaptırmak için gerek il dışından gerekse Gaziantep’ten gelen öğrenci ve velilerin işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı.

SANKO Üniversitesi kayıt günlerinde 31 Ağustos Pazartesi günü Tıp Fakültesi, 1-2 Eylül Salı ve Çarşamba günü Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri, 3-4 Eylül Perşembe ve Cuma günü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümleri, 5 Eylül Cumartesi günü ise kayıt yaptıramayan öğrenciler bölüm ayrımı yapılmaksızın kayıt yaptırabilecek.

Kayıt için gelen öğrenciler ve veliler, personelin ilgisi ve güler yüzüyle karşılanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.