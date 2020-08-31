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Sanko Üniversitesi’nde kayıt heyecanı yaşanıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.08.2020 18:20 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına göre yerleştirme sonuçlarında tüm bölümlerinde yüzde 100 doluluk sağlanan SANKO Üniversitesi’nde 2020-2021 akademik yılı kayıt heyecanı başladı.Öğrenciler, üniversiteye gelmeden e-devlet üzerinden de kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına göre yerleştirme sonuçlarında tüm bölümlerinde yüzde 100 doluluk sağlanan SANKO Üniversitesi’nde 2020-2021 akademik yılı kayıt heyecanı başladı.
Öğrenciler, üniversiteye gelmeden e-devlet üzerinden de kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. SANKO Üniversitesi lisans ve önlisans bölümlerine bu yıl kayıt yaptırmak için gerek il dışından gerekse Gaziantep’ten gelen öğrenci ve velilerin işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı.
SANKO Üniversitesi kayıt günlerinde 31 Ağustos Pazartesi günü Tıp Fakültesi, 1-2 Eylül Salı ve Çarşamba günü Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri, 3-4 Eylül Perşembe ve Cuma günü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümleri, 5 Eylül Cumartesi günü ise kayıt yaptıramayan öğrenciler bölüm ayrımı yapılmaksızın kayıt yaptırabilecek.
Kayıt için gelen öğrenciler ve veliler, personelin ilgisi ve güler yüzüyle karşılanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. 2020-2021 akademik döneminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

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