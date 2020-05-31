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SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.05.2020 09:58 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversite Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Hizmetleri Müdürü, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Diyetisyeni Meral Mercanlıgil, diyetisyenin sadece obez hastayı zayıflatan kişi olmadığı söyledi.SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof.

SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans

Hacettepe Üniversite Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Hizmetleri Müdürü, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Diyetisyeni Meral Mercanlıgil, diyetisyenin sadece obez hastayı zayıflatan kişi olmadığı söyledi.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak modetatörlüğünde gerçekleşen konferansta Mercenlıgil, “Üniversite Hastanesinde Erişkin Diyetisyeni Olmak” konusunda bilgiler paylaştı.
Bölüm öğrencilerine önerilerde bulunan Mecanlıgil, “Diyetisyen sadece obez hastayı zayıflatan kişi değil; diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, vb. birçok hastalığın önlenmesi, tedavisi ve hastalıklara bağlı oluşabilecek komlikasyonların önlenmesinde etkili olan beslenme tedavisini uygulamada çok önemli bir görevler üstlenen kişidir” dedi.
Mercanlıgil bu görevi yaparken hasta merkezli bir tedavi yaklaşımı önemine dikkat çekerek, “Hastanın beslenme tedavisini planlarken yapılan ekip çalışması ve bu ekipte karşılıklı bilimsel paylaşım da büyük önem taşır” şeklinde konuştu.
Deneyimlerinden yola çıkarak öğrencilere meslek hayatlarında bilimden şaşmamaları, iş yaşamlarında karşılaşabilecek zorluklara karşı yılmamaları, bir hedef belirleyip bu hedefin peşinden koşmaları önerilerinde bulunan Mercanlıgil, sözlerini öğrencilere başarılar dilekleriyle sonlandırdı.

SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans

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