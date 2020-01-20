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  4. SANKO Üniversitesi’ne lislelilerin ilgisi

SANKO Üniversitesi’ne lislelilerin ilgisi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi, gerek verdiği eğitim, gerekse bilimsel araştırma, sosyal ve kültürel aktiviteleriyle liselerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.

SANKO Üniversitesi, gerek verdiği eğitim, gerekse bilimsel araştırma, sosyal ve kültürel aktiviteleriyle liselerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Sevde Kutluhan ve Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Ebru Çiftçi ile birlikte SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’ndan Öğr. Gör. Zeynep Doğan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uzman Fizyoterapist Burcu Bağcı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Saadet Özen ile bir araya gelen öğrenciler, fakülteyi yakından tanıma fırsatı buldu.
Fakültenin teorik ve uygulamalı eğitimini, alanında uzmanlaşmış akademik kadrosunu ve çalışma alanlarını anlatan bir sunum gerçekleştiren akademisyenler, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin, Üniversite ile yan yana olmasının ve hastanede uygulamalı eğitim almanın çok büyük avantaj olduğunun önemi vurguladı.
Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, üniversitenin burs olanakları, öğrenci kulüpleri, Erasmus Değişim Hareketliği Programı, önümüzdeki yıl açılması planlanan Meslek Yüksekokulu ve SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin imkanları hakkında bilgiler verdi.
Üniversiteyi gezen öğrencilere Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin ve Hemşirelik son sınıf öğrencisi Nurcan Bağatur eşlik etti.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Saadet Özen, Beslenme İlkeleri ve Antropometri Laboratuvarlarını tanıtırken, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar ise son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar hakkında bilgi verdi.
Ziyaret, birlikte fotoğraf çekimi ve öğrencilere hediye takdimi ile sona erdi.

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