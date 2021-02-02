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Sanko’da Covid - 19 sonrası takip polikliniği

02.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Sanko’da Covid - 19 sonrası takip polikliniği

SANKO Üniversitesi Hastanesi, COVID-19 geçiren hastalara verdiği hizmetlere yenilerini ekliyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizi de sağlık alanında olumsuz etkileyen COVID - 19 salgına yönelik SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan COVID -19 Sonrası Takip Polikliniği hizmet vermeye başladı.COVID - 19 Sonrası Takip Polikliniği Koordinatörü, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr.

SANKO Üniversitesi Hastanesi, COVID-19 geçiren hastalara verdiği hizmetlere yenilerini ekliyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizi de sağlık alanında olumsuz etkileyen COVID - 19 salgına yönelik SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan COVID -19 Sonrası Takip Polikliniği hizmet vermeye başladı.
COVID - 19 Sonrası Takip Polikliniği Koordinatörü, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu, “İki ayrı binada hizmet veren hastanemiz Mart 2020 tarihinden bu yana, ayrıştırılmış alanlarda COVID - 19 hastalarına yönelik hem poliklinik hem de yatış hizmeti vermektedir” dedi.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, bu poliklinikte COVID - 19 hastalığı geçiren hastaların takibini yaparak, hala süren sağlık problemlerine yönelik tedavi programları oluşturduklarını söyledi.
COVID - 19 geçiren hastaların bir kısmının tamamen sorunsuz bir şekilde yaşamlarına devam ederken, bir kısmının ise özellikle solunum semptomları da içeren farklı sağlık sorunları yaşayabildiklerini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, “Hastalarımızın bu ihtiyacına yönelik olarak polikliniğimizi hizmete sunduk. Hastanemizdeki tüm tanı ve tedavi branşlarıyla hastalarımızın yanındayız” diye konuştu.

Sanko’da Covid - 19 sonrası takip polikliniği

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