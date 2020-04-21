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Sanko’da korona tedavisine başlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Hastanesi Terapötik Aferez Ünitesi’nde, COVID19 poziitif hastalar için immün plazma tedavisine başlandı.SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları (Hematoloji) Uzmanı Prof.

Sanko’da korona tedavisine başlandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Terapötik Aferez Ünitesi’nde, COVID19 poziitif hastalar için immün plazma tedavisine başlandı.
SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları (Hematoloji) Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Yeni Koronavirüse (COVID-19) yakalananların hastalığı sessiz olarak geçirmelerine karşın yüzde 20’lik bir grupta ateş, öksürük, nefes darlığı gibi bulguların hafiften şiddetliye değişik düzeylerde seyredebildiğini ve hastalığın insandan insana temas, solunum yolu, öksürme, hapşırma, vb. yollarla bulaştığını anımsattı.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Hematoloji) Anabilim Başkanı da olan Prof. Dr. Yılmaz, bu virüsün insanlar arasında hızla yayılması nedeniyle 30 Ocak 2020 tarihinde, “Halk Sağlığı Acil Durumu” olarak ilan edildiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Yılmaz, “Hastalık bütün ülkeler için bir tehdit ve sağlık sorunu oluşturmaya devam etmektedir. Bu tehdit nedeni ile iki binada hizmet veren hastanemizin bir binası tamamen bu hastaların takip, tedavi ve yoğun bakım hizmetleri için COVID-19 hastanesi olarak düzenlenmiştir” dedi.
Hastalığın oluş biçiminin tüm noktaları ile henüz açıklanamadığı için güncel tedavisinin antiviral, hidroksiklorokin, tocilizumab, immün plazma, destek, vb. tedavilerinden ve hastalığın yol açtığı komplikasyonlara yönelik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, “Bunlar arasında immün plazma (konvelasan plazma) tedavisi, tedavi alternatiflerinden birini oluşturmaktadır. Bu tedavinin mantığı COVID-19 hastalığını geçirip iyileşen kişilerden aferez yöntemi ile elde edilen plazma veya immünglobulin dediğimiz konsantrelerin kullanılması esasına dayanmaktadır. İmmün plazmanın, COVID-19 pozitif kişilerin tedavisinde kullanımı ile ilgili salgının başlaması ile birlikte literatürde yapılan yayınlar mevcuttur. Bu yayınlarda bu yöntemin tedavide etkili olduğuna dair veriler mevcuttur. Sağlık Bakanlığı tarafından, immün plazma tedavisinin nasıl uygulanacağına yönelik ‘COVID-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi’ hazırlanmıştır. Bu rehbere göre kan grubu uyumlu, klinik iyileşmenin üzerinden 14 gün geçmiş, tedavi sürecini evde tamamlamanın üzerinden 28 gün geçmiş, tercihen erkek, kan transfüzyonu almamış ve gebe kalmamış bireylerden aferez yöntemi ile toplanacak plazma örneklerinin kullanılması önerilmektedir. Bu bilgiler ışığında SANKO Üniversitesi Hastanesi Terapötik Aferez Ünitesi’nde COVID-19 pozitif hastaların tedavisine yönelik olarak immün plazma, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu rehber doğrultusunda elde edilebilmektedir. Merkezimizin alt yapısı bu işlemler için yeterli olup günlük 4-5 hastaya kadar işlem yapma kapasitesine sahiptir. Ünitemiz 24 saat hizmet verebilmektedir." diye konuştu.

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