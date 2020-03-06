YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. SANKO’dan 8 Mart mesajı

SANKO’dan 8 Mart mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.03.2020 11:00 | Son Güncelleme

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof.

SANKO’dan 8 Mart mesajı

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, kadına verilen değerin, toplumların gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti, kadınıyla- erkeğiyle bir bütün olmayı başarmış, kurduğu medeniyetlerle dünyaya örnek olmuştur” dedi.
Türk kadınının, karşısına çıkan her türlü güçlüğün üstesinden büyük bir cesaret ve kararlılıkla gelmeyi bildiğini, vatanı için isimsiz asker, ailesi için temel direklerden birisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dağlı, Türk kadının pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkının tanındığını ifade etti.
Rektör Dağlı, şöyle devam etti:
“Bugün üzerinde bağımsız yaşamaktan büyük bir gurur ve onur duyduğumuz vatan toprağımız için, eli öpülesi pek çok kadınımız canları pahasına cephede düşmanla savaşmaktan çekinmemiştir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, fedakar ve cefakar Türk kadınına pek çok ülkeden önce örnek olacak bir kararla, 5 Aralık 1934’te seçme ve seçilme hakkını sunmuştur. İleri görüşlü, çağdaş Büyük Önderimizin attığı bu önemli adımla kadınlarımızın toplumdaki yeri daha da güçlenirken, siyasi hayattaki engelleri de kalkmış, bu alana farklı değerler katmışlardır. Toplumların kalkınmasında en büyük güçlerden biri olan kadınlarımız, her alanında varlığıyla hayatımızı daha yaşanabilir hale getirmektedir. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Van Büyükşehir Belediyesi Ahi ailesine yardımda bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi Ahi ailesine yardımda bulundu

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor

Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:47
Öğle
12:47
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Erman Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Baylar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.