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SANKON ve GESKON’dan Yunanistan’a bayrak tepkisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Türk Bayrağı yakan Yunanistan’a tepki gösterdi.SANKON Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Ali Başaslan yaptığı açıklamada, “Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağına yapılan saygısızlık bütün Türkiye ye yapılmıştır.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Türk Bayrağı yakan Yunanistan’a tepki gösterdi.
SANKON Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Ali Başaslan yaptığı açıklamada, “Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağına yapılan saygısızlık bütün Türkiye ye yapılmıştır. Biz bu sürecin yakinen takipçisi olacağız. İşadamları olarak tepkimizin sert olacağını da söylemek isteriz” dedi.
GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Çoban ise “Atalarımızın kanlarıyla rengini verdikleri Türk bayrağının yakılması talihsizliktir, acizliktir. Türk gençliği bu sürecin takipçisi olacaktır. Biz Türk gençliği olarak ay-yıldızlı bayrağımızı var olduğumuz müddetçe yere düşürmemek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

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