YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. SANKO’nun ihracat başarısı

SANKO’nun ihracat başarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

SANKO Holding’in ihracatını gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret, 2019 yılı performansı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve Aydın illerinin ihracatta lider firması oldu.Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından firmaların yapılan değerlendirmeye göre, Sanko Dış Ticaret 2019 yılında 319 milyon 662 bin 591 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

SANKO’nun ihracat başarısı

SANKO Holding’in ihracatını gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret, 2019 yılı performansı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve Aydın illerinin ihracatta lider firması oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından firmaların yapılan değerlendirmeye göre, Sanko Dış Ticaret 2019 yılında 319 milyon 662 bin 591 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Önceki yıla göre ihracatta yüzde 17,4 oranında artış sağlayan Sanko Dış Ticaret, listede altı sıra yükselerek 42’nci oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden aldığı tescillerle ihracat yapan Sanko Dış Ticaret, geniş bir coğrafyanın lideri olurken, sektöründeki üçüncülüğünü korudu. Dünyanın en stratejik coğrafyalarından birisinde bulunan Türkiye’nin kalkınıp büyümesi için ihracata dayalı üretimin “olmazsa olmaz” olduğunun bilinciyle hareket eden SANKO Grubu, büyük bir sorumlulukla gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine de ciddi katkı sunmaktadır.
Her yıl 100 dolayında ülkeye ihracat yapan ve sorumluluğunun yüklediği görevin yanı sıra, her zaman canlı tuttuğu performansı ile yeni pazarlar bulmaya azami önem veren Sanko Dış Ticaret, mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla inovatif ürünlerle ihracatına devam etmektedir.
Sanko Dış Ticaret, bu çabasıyla Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla emin adımlarla ilerlemektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
AK Parti Erciş 6. olağan gençlik kongresi yapıldı
AK Parti Erciş 6. olağan gençlik kongresi yapıldı
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası
Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti
Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:16
Öğle
12:27
İkindi
15:49
Akşam
18:28
Yatsı
19:42

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Cansever Eczanesi
Sehitkamil
Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Şeyma Eczanesi
Sehitkamil
Erdem Eczanesi
Sahinbey
Fakülte Alevli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gaziantep’te TEKNOFEST heyecanı
Gaziantep’te TEKNOFEST heyecanı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Elif Beldesi Anıt Mezarı'nda Restorasyon Çalışması Başlatıldı
Elif Beldesi Anıt Mezarı'nda Restorasyon Çalışması Başlatıldı
Ressam Mustafa Kösoğlu, 24. kişisel resim sergisini açtı
Ressam Mustafa Kösoğlu, 24. kişisel resim sergisini açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.