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Şanlıurfa’ Akçakale yolunda stabilize yol çalışması tamamlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde ilk etap olan stabilize yol çalışması tamamlandı.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede son yıllarda tarihinin en büyük ve en köklü yol hamlesini başlattı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde ilk etap olan stabilize yol çalışması tamamlandı.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede son yıllarda tarihinin en büyük ve en köklü yol hamlesini başlattı. 3 ay süre zarfında yol anlamında önemli mesafeler kat etti.
Akçakale Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Toprak devam eden Akçakale Şanlıurfa bölünmüş yol çalışmalarını yerinde denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında yükleyici firma yetkililerinden bilgi aldı.
ilk etap asfalt çalışması 16 Ağustos’ta
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya devam eden yol çalışmaları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Akçakale’nin en önemli sorunlarından birisi olan ulaşım ulaşımda da bir hamle başlattık. Birinci hamlemiz Akçakale Şanlıurfa ana yolu, 8,5 km sıcak asfalt yapacağız demiştik bölünmüş yolda ilk etap stabilize çalışması bitti şimdi bu ayın 16’sında hazır asfalt çalışması başlayacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün gayretiyle Suruç Akçakale çevre yolunu başlattık. Çevre yolun dada inşallah bir başlangıç olarak yeni mezarlığa kadar olan bölümünü şu anda stabilizesini bitirdik arkasın dada asfaltlama çalışmaları başlayacak. Akçakale Şanlıurfa yolunda, Önce yağmur suyunu arkasından da içme suyunu ikisini bir arada bu yol güzergâhında döşeme çalışması tamamlandı. Yağmur suyu geçmişte çok büyük sıkıntılar oluşturdu. İnşallah bir daha o sıkıntıları yaşamayacağız içme suyunda da geçmişte espas borular konulmuş espas boruları söktük çünkü kanserojen maddeler taşıyor. Dünyanın en iyi borularını şu anda burada kullandık. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki yüz yıl daha burada içme suyu ve drenaj sorununu kökten hal ettik. Asfaltlama çalışması bittikten sonra 12 Km bir prestij caddesi haline getiriyoruz. İçinde ağaçları, çiçekleri parke taşları aydınlatmasıyla ve düzenli yapısıyla mükemmel bir şehir haline gelecek, inşallah bu yaz döneminde bu işi bitirip Akçakale’nin hizmetine sunacağız hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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