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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül maaşını Filistin için bağışladı

14.05.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül maaşını Filistin için bağışladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaşını Filistin için bağışladı.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Beyazgül beraberindekilerle derneği ziyaret etti.

Bir maaşını Filistin için bağışlayan Beyazgül, imkanı olanların gücü nispetinde parayla, olmayanların da dualarla destek vermelerini istedi.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila ise ziyaretinden ve desteğinden dolayı Beyazgül'e ve ekibine teşekkürlerini ileterek, Filistin atkısı hediye etti.

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