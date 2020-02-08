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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya aldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.02.2020 13:30 | Son Güncelleme

Düzenlenen tekvando turnuvasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya alarak şampiyonaya damga vurdu.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Tekvando Turnuvası yoğun ilgi gördü.

Düzenlenen tekvando turnuvasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya alarak şampiyonaya damga vurdu.
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Tekvando Turnuvası yoğun ilgi gördü. İl seçmeleri ile başlayan ve 150 sporcunun katılım gösterdiği turnuvada Büyükşehir Belediyesporlu gençler, 14 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya alarak toplamda 26 madalya ile şampiyonada en çok konuşulan isimler oldu. Madalyalarını alarak eğitmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür eden gençler, tüm akranlarını Büyükşehir Belediyesi spor kurslarına davet etti. Gençler, kendilerine başarılarında destek olan yetkililere teşekkür etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de hafta içi süren yoğun çalışmaları sırasında bin 380 sporcunun katıldığı Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında dereceye giren belediye sporcularını makamında ağırladı. Şanlıurfa adına başarı sağlayan gençlere teşekkür etti, başarılarının devamını diledi.

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