YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.12.2020 11:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öztoprak, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Başsavcı Öztoprak, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı" başlıklı fotoğrafı, yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs ile mücadele," sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Öztoprak, 2020 yılının en önemli olaylarından salgın sürecinin fotoğraflara da yansıdığını söyledi.

Fotoğrafların bazen sayfalarca süren tutanaklar ve ifadelerden çok daha kolay delil niteliği taşıdığını vurgulayan Öztoprak, şöyle devam etti:

"Kovid-19 sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimizle ilgili görselleri çok etkileyici buldum. Bu zorlu süreçte basın mensuplarımız da ciddi risklere rağmen gelişmeleri kamuoyuna aktarmada aktif görev üstlendi. Bu anlamda, oyladığımız fotoğrafların çekilmesinde emeği olan arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansına da hem ülke içinde hem de tüm dünyada yaşananların yazılı ve görsel olarak aktarılmasında gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Oylama fotoğrafları da yılın tüm olaylarını tek tek karelerle kolayca anlayıp hatırlamamıza vesile oldu. Anadolu Ajansı bazen tek bir fotoğraf karesiyle altına romanlar yazılacak kadar etkileyici görselliği olan fotoğrafları kamuoyuna servis ediyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:25
Öğle
12:25
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:37

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Karakuş Eczanesi
Haliliye
Yekbun Eczanesi
Haliliye
Dolaplar Eczanesi
Eyyubiye
Eyyüpoğlu Eczanesi
Eyyubiye
Necip Eczanesi
Karakopru
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.