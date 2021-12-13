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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Yeniçeri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını oylayan Yeniçeri, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yeniçeri, "AA gerçekten birbirinden güzel fotoğraflara bu yıl da imza atmış. Türkiye'nin haber ve görsel temininde AA başardığı olağanüstü işlerle gurur veriyor. Bazen tek bir kare fotoğraf, satırlarca metinle anlatılamayacak kadar konuyu net bir şekilde özetliyor. Günümüzde insanların büyük çoğunluğu medyayı görseller üzerinden takip etmeyi tercih ediyor. Bu anlamda da yıla damgasını vuran haberler çok iyi bir koleksiyon olarak burada karşımıza çıktı. Her bir fotoğraf birbirinden değerli, seçim yaparken bazen fotoğraf tercihinde zorlandım. " diye konuştu.

Yeniçeri, halka haber ulaştırmak için gece gündüz çaba gösteren tüm muhabirleri tebrik ederek, AA'ya başarılar diledi.

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