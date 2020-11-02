YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa ekibi İnegöl’ü eli boş gönderdi

Şanlıurfa ekibi İnegöl’ü eli boş gönderdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.11.2020 16:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 13’üncü haftasında kendi evinde ağırladığı İnegöl Belediyespor’u 3-1 yendi.Haliliye Belediyespor Voleybol takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 13’üncü haftasında sahasında İnegöl Belediyespor’u konuk etti.

Şanlıurfa’nın Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 13’üncü haftasında kendi evinde ağırladığı İnegöl Belediyespor’u 3-1 yendi.
Haliliye Belediyespor Voleybol takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 13’üncü haftasında sahasında İnegöl Belediyespor’u konuk etti. Haliliye, 30-28,18-25,25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-1’lik galibiyete uzandı. Şanlıurfa ekibi, bu sonuçla ligdeki 3’üncü galibiyetini yaşadı. Maç sonrası Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, “Öncelikle 3 yıldır bizlere hizmet eden Akif Gürgen hocamıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Takımın kötü gidişatı ile ilgili kendisi azlini istedi ve takımdan ayrıldı. Yeni hocamız Aykut Lale hocamıza da hoş geldin diyoruz. Kan değişimi çok iyi geldi. Takım bugün çok hırslıydı. 3-1 maçı aldık. Galibiyet serisi devam eder inşallah. Çarşamba günü Fenerbahçe burada olacak. O maçı da almak için sahaya çıkacağız” dedi.
Antrenör Akif Gürgen’in ayrılmasının ardından takımın başına geçen Başantrenör Aykut Lale de, "Çocukları sadece motive etmeye çalıştım. Daha yapacak çok işimiz var. Ben çünkü sadece bir maç ile yetinebilecek biri değilim. Sezon sonuna kadar artık nereye kadar gidebilirsek, gücümüz nereye kadar yetiyorsa, kime yetiyorsa bunun kavgasını verip devam edeceğiz. Allah izin verirse ligde veya Play Off’ta olabilirsek ben kendimi başarılı sayacağım. Daha çok işimiz var. Çocuklarla elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
12:13
İkindi
15:08
Akşam
17:34
Yatsı
18:50

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

M.Akif Ersoy Eczanesi
Haliliye
Şebnem Eczanesi
Haliliye
Yeşilkaya Eczanesi
Haliliye
Çiftçi Eczanesi
Eyyubiye
Göbeklitepe Eczanesi
Karakopru
Öz Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Türk Bayrağını indirme girişimi
Türk Bayrağını indirme girişimi
Bonzai Içen Kız, Üst Geçitten Atlamak Istedi
Bonzai Içen Kız, Üst Geçitten Atlamak Istedi
Kilis'te Şehit Olan Yusuf Beylem Için Gaziantep'te Tören (2)
Kilis'te Şehit Olan Yusuf Beylem Için Gaziantep'te Tören (2)
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.