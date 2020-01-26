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Şanlıurfa heyeti deprem bölgesinde

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa il, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, Elazığ’da depremzedelerle bir araya geldi.Yaşanan Depremin ardından olay yerine hızlı bir şekilde takviye olarak giderek 4 kişiyi enkaz altından kurtaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa AFAD ekibine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm Elazığlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Şanlıurfa il, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, Elazığ’da depremzedelerle bir araya geldi.
Yaşanan Depremin ardından olay yerine hızlı bir şekilde takviye olarak giderek 4 kişiyi enkaz altından kurtaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa AFAD ekibine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm Elazığlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Burada yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek her zaman onların yanında olacaklarını belirten Beyazgül’e, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Bozova Belediye Başkanı Süphi Aksoy ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da eşlik etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya gelerek deprem alanında yapılan çalışmalar ve yardımlar konusunda görüşme yapan Beyazgül ve yanındakiler, Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi olarak her zaman Elazığlı vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.
Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, “Elazığ’da deprem sonrasında yaşanan bir bina enkazının yanındayız. Enkazda bir canlı olduğu söyleniyor ve Şanlıurfa’dan gelen ekiplerimiz burada çalışıyor. Şanlıurfa ekibimiz AFAD ekipleri ile birlikte çalışıyor, şimdiye kadar ki çalışmalarımızda 2 anne ve 2 çocuğumuzu kurtarmışlar. Bizler ekip olarak, kriz masasına gideceğiz burada ne ihtiyaç var, ne sıkıntı var, onları görüşüp ellimizden gelen tüm yardımı sağlayacağız. Elazığlı kardeşlerimize geçmiş olsun maiyetinde geldik hepsine teker teker geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor yaşamanı yitirenlere yüce Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

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