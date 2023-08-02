Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre Polis Başmüfettişi Erdem Bildirici, Emniyet Genel Müdürlüğüne çekilen Mehmet Murat Ulucan’ın yerine Şanlıurfa Emniyet Müdürü olarak atandı.
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