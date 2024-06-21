YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

AA AA
21.06.2024 14:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı görüldü.

KAHRAMANMARAŞ

Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

ADIYAMAN

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinledi.

Vatandaşlardan Barış Doğan, havaların sıcak olduğunu belirterek suda yüzüp serinlediğini belirtti.

Serkan Karaaslan ise Cendere Köprüsü'nde insan yoğunluğunun yaşandığını, havanın sıcak olduğunu ve serinlemek için suya girdiklerini söyledi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıEdirne'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandıHatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahramanmaraş Şanlıurfa

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Haziran Cumartesi

İmsak
03:11
Sabah
04:59
Öğle
12:34
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:39
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.