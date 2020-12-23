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Şanlıurfa kırsalı doğalgaza kavuştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye İlçe Belediyesi koordinesinde Konuklu Mahallesi doğalgaza kavuştu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde yürütülen doğalgaz çalışmaları kapsamında merkez ilçeler başta olmak üzere kentin diğer ilçelerinin birer birer doğalgaza kavuştuğunu söyledi.Beyazgül, "Konuklu mahalle sakinlerinin doğalgaz sevincine ortak olduk.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye İlçe Belediyesi koordinesinde Konuklu Mahallesi doğalgaza kavuştu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde yürütülen doğalgaz çalışmaları kapsamında merkez ilçeler başta olmak üzere kentin diğer ilçelerinin birer birer doğalgaza kavuştuğunu söyledi.
Beyazgül, "Konuklu mahalle sakinlerinin doğalgaz sevincine ortak olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Konuklu Mahallemiz için üzerimize düşen ne varsa yerine getirdik ve getirmeye çalışıyoruz. Daha önce Eyyübiye ilçemize doğalgaz verildi. Sonra Hilvan ilçesine gittik ve şimdi de konukludayız. Ben buradan Haliliye Belediye Başkanımıza ve AKSA yetkililerine teşekkür ediyorum. Sahaya çıkarken şunları ifade etmiştik Biz Şanlıurfa’nın sorunlarını biliyoruz, bu sorunlar için hemen kollarımızı sıvayacağımızı ifade etmiştik. Şimdi daha temiz daha güzel ve sağlıklı bir ortamda yaşamak üzere doğalgaz Konuklu’ya gelmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, doğalgazın Konuklu mahallesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Canpolat, "Burası daha önceden beldeydi. Konuklu Mahallemiz her geçen gün gelişiyor. Bizler de gerek Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı çalışmaları gerekse üst yapı anlamında yol, parke ve asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Günümüzün vazgeçilmezi annelerimizin, hanımlarımızın evlerinde kullandıkları modern ısınma aracı olarak kullanılan yöntemlerinden biri olan doğalgaz ile ilgili olarak bir çalışma başlatıldı. Bu hususta başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere ve ilgili AKSA yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu bölgemizdeki yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde bizler de Haliliye Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Haliliye ilçemizin Konuklu mahallemizi bugün meşaleyi yakarak doğalgaz ile buluşturmuş olacağız. Kadınlar artık evlerinde daha rahat bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Konuklu mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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