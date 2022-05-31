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Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

31.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucunda "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, ihaleye fesat karıştırmak ve aracılık etmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları için gözaltına alınan 22 kişinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen 22 şüpheli 27 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

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