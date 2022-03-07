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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyeye sevk edildi

07.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Şubat'ta Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 24 Şubat'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütsel toplantı ve sohbet düzenledikleri, eğitim verdikleri öne sürülen biri Suriyeli 29 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerindeki aramada çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şanlıurfa DEAŞ

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