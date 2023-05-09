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Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 zanlı tutuklandı

09.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Muş'ta telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde 6 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada 25 bin lira, 23 telefon,15 sim kart, 6 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 sim kart bloku ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Hun İmparatorluğu emniyet

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