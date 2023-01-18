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Şanlıurfa merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

18.01.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyonda 29 bin 565 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent kırsalında kurulan bir depoda kaçak akaryakıt ayrıştırması yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da bir depoya yapılan baskında, şüphelilerin akaryakıtları ayrıştırmak için bir tesis kurduğu ve burada dönüştürülen kaçak akaryakıtların satıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında 29 bin 565 litre kaçak akaryakıt, 775 kilogram akaryakıt ayrıştırma kumu, çok sayıda akaryakıt tankı, jeneratör ve santrifüj pompası ele geçirildi.

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Şanlıurfa operasyon

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