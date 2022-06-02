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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

02.06.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırdıklarını belirlendi.

Emniyet ekiplerince Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Iğdır ve Antalya'da belirlenen 38 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 26 cep telefonu, 32 SIM kart, 11 banka ve kredi kartı, 1 ruhsatsız tabanca ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 16 bin 800 lira, 1 altın bilezik ve 2 altın kolye ele geçirildi.

Zanlılardan biri ise Gaziantep'ten başka bir şehre gitmek isterken uçak içerisinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete getirildi.

Öte yandan Asayiş Şube bünyesinde kurulan özel ekip tarafından daha önce yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonlarla 35 ayrı olayın aydınlatıldığı ve 22 milyon 530 bin liralık mağduriyetin de önüne geçildiği bildirildi.

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