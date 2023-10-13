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Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 6 tutuklama

13.10.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa merkezli Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye’de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin hücre yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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