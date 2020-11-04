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Şanlıurfa OSB Müdürlüğü’ne tecrübeli isim

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne, tecrübeli isim Osman Oktay vekaleten atandı.OSB Müteşebbis Heyeti Kurulu, dün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Başkanlığında toplandı.

Şanlıurfa OSB Müdürlüğü’ne tecrübeli isim

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne, tecrübeli isim Osman Oktay vekaleten atandı.
OSB Müteşebbis Heyeti Kurulu, dün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Başkanlığında toplandı. Burada alınan karar ile birlikte, geçtiğimiz günlerde istifasını sunan Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu’nun yerine Bölge Müdür Yardımcısı Osman Oktay, Müdür olarak vekaleten atandı.
Bölge Müdür Vekili Osman Oktay’ın geçmişi
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne Müdür olarak vekaleten atanan Osman Oktay, 20 yıldır Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet etmektedir. Oktay, hizmet verdiği 20 yılın yarısını özel sektörde fabrika işletme müdürü olarak, diğer 10 yılını ise halen çalışmalarını sürdürdüğü Bölge Müdürlüğü bünyesinde devam ettirmekte olup, dün yapılan Müteşebbis heyeti Kurulu toplantısında alınan karar ile birlikte Şanlıurfa OSB’ye Bölge Müdürü olarak vekaleten atandı.

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