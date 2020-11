Şanlıurfa protokolünden Öğretmenler Günü Mesajları

Şanlıurfa protokolü 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yayımladığı mesajında korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin olmadığı bu dönemde, öğretmenlerin sorumluluğunun bir kat daha artmış olduğunu söyleyerek,” Çağdaş ve gelişmiş bir ülke olma yolunda, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, başta görevleri başında şehit düşmüş öğretmenlerimiz olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum.

Milletlerin kalkınması, huzur ve refahının yükselmesi ancak nesillerin iyi eğitilmesi, tarih bilincine ulaşmaları, medeniyet değerlerini özümsemeleri ile mümkündür. Çocuk ve gençlerimizin iyi yetiştirilmesi, milletimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bizler, temeli ailede atılan eğitim öğretimi önemsiyor, sürekli öncelikli konu olarak gündemimizde tutuyoruz. Şanlıurfa gibi Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan bir şehirde, ekonomik ve sosyal kalkınmadan bahsedildiğinde ilk aklımıza gelen eğitim olmaktadır. Son yirmi yılda kamu yatırımlarından en yüksek payı alan ilimizin gelişmesi adına atılan adımların kalıcı olması adına başlattığımız eğitim seferberliği ile 2017 yılından itibaren 393 okulumuzun yapımını tamamlayarak, 5 bin civarında olan derslik sayımızı 20 binin üzerine çıkardık. Derslik başına düşen öğrenci sayımız 31,68’e, ikili eğitim yapan resmi okul oranımız 2020 yılında yüzde 24,54’e, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 21,53’e düşürülmüştür. Şehrimizin her köşesinde fedakarca görevlerini icra eden yaklaşık 30 bin öğretmenimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Şanlıurfa gibi her alanda yüksek potansiyelleri bulunan bir şehrin hak ettiği yere gelmesi, gönüllerimizde müstesna bir yeri olan öğretmenlerimizin çabaları ile mümkündür. Dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi nedeniyle devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bu dönemde, sağlığımızı korumaya yönelik alınan tedbirlere dikkat ettiğimiz kadar, yüz yüze eğitim ortamından uzak kalan çocuklarımızın eğitimini de önemsememiz gerekmektedir. Uzun bir süredir okullarından uzak olan çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için başlatılan uzaktan eğitim sistemlerinin doğru ve etkili kullanılması büyük önem taşımaktadır. Devletimiz, bir yandan EBA TV vasıtasıyla çocuklarımızın eğitimlerinin sürdürülmesini sağlarken diğer yandan öğretmenlerimiz de canlı derslerle öğrencileriyle buluşmaya, eğitimlerinin devamını sağlamaya çalışmaktadır. Bir nesli eğitmek gibi ağır bir sorumluluğu bulunan öğretmenlerimizin omuzlarındaki yükün, bu dönemde daha da ağırlaştığının farkındayız. Ancak, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini büyük bir aşkla icra eden öğretmenlerimizin bu zorlukları da aşacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımızın tüm alanlarında kısıtlamalara neden olan malum salgın hastalığın bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum. Okullarımızın tekrar şenleneceği, çocukların öğretmenleriyle kucaklaşacağı günlerin bir an önce gelmesi temennisiyle, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehirden “öğrenenden bilene” öğretmenler günü mektup yarışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl öğretmenler gününü diğer yıllardan daha farklı kutlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Beyazgül mesajında, "Değerli öğretmenlerim, malumunuz dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Öğretmenler gününü bu yıl diğer yıllardan farklı olarak kutlamaktayız. Alınması gereken tedbirler nedeniyle, okulumuzdan, öğrencilerimizden uzak kaldığımız günleri yaşıyoruz. Elbette bu zor günler geçecek. Eğitim-öğretimi dünyanın en önemli işi, eğitimcileri de dünyanın en önemli insanları olarak kabul ediyorum. Çünkü eğitim müessesesi, cemiyetin manevi bir hayat damarıdır. Toplumun bütün bireyleri eğitim sürecinden geçtiğine göre burada insan yetiştirmek gibi kadim bir mesleği icra eden öğretmenlerin de rolü çok önemlidir. Her ne kadar günümüz eğitim sisteminde teknolojinin unsurlarından istifade ediliyor olsa da, eğitimin ana unsurunun öğretmen olduğu muhakkaktır. Daha güzel, daha sağlıklı günlere hep birlikte erişeceğiz. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Görevlerini sürdüren öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Şehit düşmüş ve bir nedenle hayatlarını kaybetmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkalığı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına “Öğrenenden Bilene” Öğretmenler Günü Mektup Yarışması düzenlediklerini ifade eden Başkan Beyazgül, "Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak duyguların ve özlemlerin kaleme döküldüğü en etkili ve geleneksel iletişim aracı olan, unutulmaya yüz tutmuş mektuplaşma geleneğimizi bir nebze olsun yaşatmak adına, öğrencilerimize ve gençlerimize mektup yazma alışkanlığını da teşvik etme gayesiyle “Öğrenenden Bilene” Öğretmenler Günü Mektup Yarışması düzenledik. Başvuruları esnasında çok duygusal sahnelere şahit olduk. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yazdıkları mektupları kendi elleriyle hazırladıkları rengarenk zarflar ve bizzat kendi elleriyle teslim edişleri yaşanan özlemin bir yansımasıydı" ifadelerini de kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladığı mesajında, "Öğretmenlik, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Emek, özveri ve sabır gösterip geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz öğretmenlerimizle ve eğitimcilerimizle bir gün değil her gün birlikteyiz. Gençlerimizin gelişimi ve gelecek kuşaklarda iyi birer birey olmaları için çalışan öğretmenlerimiz ülke olarak zor bir süreç olan pandemi günlerinde de üstüne düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getiriyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle gecesini gündüzüne katan ve bu uğurda çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” denildi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, geleceğin büyüklerini yetiştiren tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve bilgili bir toplumun temellerinin atılması, hoşgörülü ve vefakâr bir gençliğin oluşturulması adına verdikleri eğitimle çok önemli bir konumdadırlar. Her biri birer anne, baba şefkatiyle çocukların eğitimi için uğraşıyorlar, zamanlarını ayırıyorlar. Görevinin peygamber mesleği olduğunu bilen değerli öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu koşullarında görev yapmakta, yeri geldiğinde canlarını ortaya koymaktadır. Biz de bu şehrin yöneticileri olarak her zaman öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin yanında olmaya gayret ettik, bundan sonra da elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İnşallah bu pandemi dönemini de atlatırız ve öğretmenlerimiz de çok sevdikleri öğrencilerine kavuşarak eğitime devam eder. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikal etmiş, şehadete ermiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, kutsal mesleğini sürdüren öğretmenlerimize de başarılar ve sağlıklı bir ömür diliyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” ifadelerini yer verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak, öğretmenlere yönelik çeşitli programlar yapacaklarını ifade etti. Başkan Mehmet Canpolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Başöğretmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir.’ Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi için gece, gündüz demeden çalışan tüm öğretmenlerimize minnettarız. İçinde bulunduğumuz bu zorlu pandemi sürecinde de, öğretmenlerimiz çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için sürekli çaba sarf etmekte. Her koşulda, çocuklarımızın geleceğini düşünen fedakar öğretmenlerimizin, Haliliye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Öğretmenler Günü dolayısıyla da, bir etkinlik dizisi planladık. Gecesini, gündüzünü öğrencileri için harcayan öğretmenlerimize vefa borçluyuz. Bu duygu düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlar, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Eğitimin temel gayesi, taze beyinleri evrensel değerlerin ışığında, üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak, eğitim sistemimizi geliştirmekle ve eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmekle mümkün olacaktır. Öğretmenlik, sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir. Bu mukaddes mesleğin saygınlığının korunması için gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete göç etmiş başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başında olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlar, başarılı ve sağlıklı günler diliyorum" denildi.