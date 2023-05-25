YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

25.05.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da 2021 yılında yapımına başlanılan bin 700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi hızla yükseliyor.

Bin 700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi projesinin inşa çalışmaları devam ediyor. 2021 yılında inşaat çalışmalarına başlanılan hastane, 433 poliklinik, 53 adet ameliyathane, 547 adet yoğun bakım yatağı, 40 adet diyaliz yatağı, 40 adet yanık yatağı, 40 adet doğum salonu, Palyatif serviste 70 yatakla hizmet verecek. Şanlıurfa Şehir Hastanesinde Genel Hastanede 312, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 312, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde 145, Onkoloji Hastanesinde 174, Psikiyatri Hastanesinde ise 60 yatak yer alacağı bildirildi. En üst teknolojinin kullanılacağı hastanenin sağlık turizmi alanında da bölge ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor. Şanlıurfa Şehir Hastanesinin kapasitesi ihtiyaç halinde 2 bin 653’e kadar çıkabilecek şekilde planlandı. İnşaat çalışmaları yüzde 41 oranında tamamlanan hastanenin 2024 yılı sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

“BÖLGEYE CİDDİ ANLAMDA KATKI SAĞLAYACAK”

Hastane inşaatında incelemeleri sonrası açıklama yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Vekili Faruk Günak, “Şanlıurfa Şehir Hastanesinin inşaatı devam ediyor. Bu hastanemizin inşaat çalışmaları 2021 yılında başladı. Depreme dayanıklı, sismik izolatörlü bir şekilde inşaatı yapıldı. Bin 700 yataklı olarak tasarlandı, 2 bin 600 yatak kapasitesine çıkartılabilecek şekilde planlaması yapıldı. 4 tane kuleden oluşuyor. Orta kor hariç, orta korda da ameliyathaneler, poliklinikler ve yoğun bakımların olduğu katlar var. Genel hastanesi, onkoloji, kadın doğum ve çocuk hastanesi şeklinde planlandı. Sizin de gördüğünüz gibi hastane inşaatı hızla devam ediyor. Şanlıurfa’ya, bölgeye özellikli hizmetlerin yapılabildiği bir hastanedir. 2024 yılının sonunda inşaatın tamamlanması planlanıyor. Hastanenin tamamlanması durumunda hem Urfa’ya hem bölgeye ciddi bir şekilde katkı sağlaması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriye sınırındaki ilçeyi böcekler istila ettiSuriye sınırındaki ilçeyi böcekler istila etti
Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları tamamlandıEdirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları tamamlandı
5 milyon liralık evden 50 ton çöp çıktı5 milyon liralık evden 50 ton çöp çıktı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:03
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:41
Yatsı
21:14

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Kutoğlu eczanesi
Ceylanpinar
Vitamin eczanesi
Eyyubiye
Koreli eczanesi
Haliliye
Huzur eczanesi
Birecik
Ebrar eczanesi
Harran
Akçal eczanesi
Haliliye
Yavuz eczanesi
Karakopru
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.