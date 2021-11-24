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Şanlıurfa Ticaret Borsası

24.11.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 25,80-27 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,80-27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
10,05BuğdayKg3,29
5,00MısırKg2,01
2,65Kütlü pamukKg9,80
12,30Yağlık çiğitKg3,70
3,70Preseli pamukKg25,80
27,00

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