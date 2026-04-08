İsrailli bakan Görkem Sevindik'i açık açık tehdit etti! Ünlü oyuncu sessiz kalmadı

Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Kadir Baba karakteri ile öne çıkan Görkem Sevindik, yaptığı 'Filistin' paylaşımıyla dizinin popüler olduğu İsrail'de gündem oldu. İsrailli izleyiciler oyuncuya tepki göstererek diziyi boykot etme kararı aldı. İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ünlü oyuncuya açık açık tehdit mesajı gönderdi.

Eşref Rüya dizisiyle İsrail’de geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Filistinli mahkumlar için yaptığı çağrıyla ülkeyi ayağa kaldırdı. Sevindik’in idam kararlarını eleştiren paylaşımı sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yayınladığı videoda oyuncuyu canlandırdığı "Kadir Baba" karakteri üzerinden hedef aldı.

Bakanın tehditkâr açıklamalarıyla siyasi boyut kazanan olay, ülkede diziye yönelik geniş çaplı bir boykot kampanyasına dönüştü.

"TERÖRİSTLER İÇİN İDAM CEZASI ARTIK GEÇERLİ"

Gvir yaptığı paylaşımda, Sevindik'in yer aldığı diziden de bahsederek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" dedi.

Yaşanan gelişmeler ve doğrudan gelen tehditler üzerine CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Görkem Sevindik, paylaşımını insani duygularla yaptığını söyledi.

"KENDİMCE BİR TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim; idam kararı verilen bazı insanların otobüslere bindirilişini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarına şahit oldum. Benim de bir evladım var, empati yaptım ve duygusal bir an yaşadım. Vicdan sahibi bir insan olarak böyle bir zulme karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim ve bu doğrultuda bir paylaşım yaptım.

"TEPKİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Şimdi beni ve içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar; ancak bu durum benim için fark etmez. Tepkimin sonuna kadar arkasındayım, biz zulme karşıyız. Bürokrasinin bu işe dahil olması da beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve bir baba olarak sadece duygularımı paylaştım.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vasiyetini duyurdu! 'Yakında ölüp gideceğim'Vasiyetini duyurdu! 'Yakında ölüp gideceğim'
Reytingler yeniden yükselmişti! Flaş ayrılıkReytingler yeniden yükselmişti! Flaş ayrılık

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

