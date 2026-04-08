İsrailli bakan Görkem Sevindik'i açık açık tehdit etti! Ünlü oyuncu sessiz kalmadı

Eşref Rüya dizisiyle İsrail’de geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Filistinli mahkumlar için yaptığı çağrıyla ülkeyi ayağa kaldırdı. Sevindik’in idam kararlarını eleştiren paylaşımı sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yayınladığı videoda oyuncuyu canlandırdığı "Kadir Baba" karakteri üzerinden hedef aldı.

Bakanın tehditkâr açıklamalarıyla siyasi boyut kazanan olay, ülkede diziye yönelik geniş çaplı bir boykot kampanyasına dönüştü.

"TERÖRİSTLER İÇİN İDAM CEZASI ARTIK GEÇERLİ"

Gvir yaptığı paylaşımda, Sevindik'in yer aldığı diziden de bahsederek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" dedi.

Yaşanan gelişmeler ve doğrudan gelen tehditler üzerine CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Görkem Sevindik, paylaşımını insani duygularla yaptığını söyledi.

"KENDİMCE BİR TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim; idam kararı verilen bazı insanların otobüslere bindirilişini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarına şahit oldum. Benim de bir evladım var, empati yaptım ve duygusal bir an yaşadım. Vicdan sahibi bir insan olarak böyle bir zulme karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim ve bu doğrultuda bir paylaşım yaptım.

"TEPKİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Şimdi beni ve içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar; ancak bu durum benim için fark etmez. Tepkimin sonuna kadar arkasındayım, biz zulme karşıyız. Bürokrasinin bu işe dahil olması da beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve bir baba olarak sadece duygularımı paylaştım.