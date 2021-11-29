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Şanlıurfa Ticaret Borsası

29.11.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,81 ila 11,40 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,81 ila 11,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg9,81
11,40NohutKg5,00
5,00BuğdayKg3,50
5,31MısırKg2,10
2,66FasulyeKg7,00
7,00ArpaKg1,75
2,05

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