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Şanlıurfa Ticaret Borsası

03.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 25,88 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,12
12,10ArpaKg1,75
2,28BuğdayKg2,25
6,25NohutKg5,01
5,08MısırKg2,36
3,63Preseli pamukKg25,88
25,88

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