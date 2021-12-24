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Şanlıurfa Ticaret Borsası

24.12.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dana karkasın kilogramı 58 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
14,50FasulyeKg5,50
10,00ArpaKg2,00
4,50BuğdayKg4,60
5,45MısırKg2,53
2,77Dana karkasKg58,00
58,00

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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

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