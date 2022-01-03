Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 16,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)FasulyeKg5,005,00Kırmızı mercimekKg16,7516,75MısırKg2,453,90BuğdayKg2,255,54ArpaKg1,752,00Kütlü pamukKg10,3016,50Preseli pamukKg16,5035,00Yağlık çiğitKg2,003,95



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