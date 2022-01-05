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Şanlıurfa Ticaret Borsası

05.01.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pirincin kilogramı 8 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,008,00PirinçKg8,008,00BuğdayKg2,005,00ArpaKg2,062,17NohutKg5,005,00

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

M.Akif Ersoy Eczanesi
Haliliye
Özge Eczanesi
Haliliye
Şebnem Eczanesi
Haliliye
Semra Eczanesi
Eyyubiye
Acar Eczanesi
Karakopru
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Karakopru
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