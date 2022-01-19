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Şanlıurfa Ticaret Borsası

19.01.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 36-41 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg10,50
10,50ArpaKg1,75
1,75NohutKg5,00
5,00BuğdayKg2,25
3,00MısırKg4,50
4,50Yağlık çiğitKg2,79
4,30Preseli pamukKg36,00
41,00

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