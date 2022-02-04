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Şanlıurfa Ticaret Borsası

04.02.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı mercimeğin kilogramı 14,35 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeği kilogramı 14,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,35
14.35Yeşil mercimekKg5,00
5,00BuğdayKg4,98
5,18MısırKg2,80
3,80FasulyeKg5,10
9,00Yaş sebzeKg3,50
3,50ArpaKg1,75
1,75

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