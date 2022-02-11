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Şanlıurfa Ticaret Borsası

11.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütlü pamuğun kilogramı 14,80-28 lira arasında işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg3,25
3,25BuğdayKg3,05
5,11MısırKg2,68
3,25Kütlü pamukKg14,80
28,00Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
8,00

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