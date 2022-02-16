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Şanlıurfa Ticaret Borsası

16.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı mercimeğin kilogramı 5 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg5,00
5,00BuğdayKg2,50
5,70MısırKg2,26
3,50NohutKg4,00
4,00ArpaKg1,75
2,50

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