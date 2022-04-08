YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

08.04.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 42,28 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 42,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,40
16,00BuğdayKg4,97
6,40MısırKg3,00
5,35Preseli pamukKg42,28
42,28NohutKg16,30
16,30

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardıAtletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı
Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklamaKütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
Ardahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indiArdahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
04:31
Sabah
05:54
Öğle
12:32
İkindi
16:08
Akşam
19:00
Yatsı
20:18
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.