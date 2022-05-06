Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)BuğdayKg5,67

6,03MısırKg5,12

5,22Kırmızı kabuklu mercimekkg11,16

11,16Dana karkasKg80,00

80,00Sade yağKg130,00

130,00



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