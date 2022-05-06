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Şanlıurfa Ticaret Borsası

06.05.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sade yağın kilogramı 130 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)BuğdayKg5,67
6,03MısırKg5,12
5,22Kırmızı kabuklu mercimekkg11,16
11,16Dana karkasKg80,00
80,00Sade yağKg130,00
130,00

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