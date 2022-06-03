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Şanlıurfa Ticaret Borsası

03.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kavlak fıstığın kilogramı 127,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,55
14,55BuğdayKg5,93
7,43Kavlak fıstıkKg127,50
127,50Preseli pamukKg58,75
58,75

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