Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kavlak fıstığın kilogramı 127,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,55

14,55BuğdayKg5,93

7,43Kavlak fıstıkKg127,50

127,50Preseli pamukKg58,75

58,75



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