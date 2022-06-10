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Şanlıurfa Ticaret Borsası

10.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sade yağın kilogramı 140 ila 156,50 lira arasından işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 140 ila 156,50 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,60
14,60BuğdayKg7,25
7,67ArpaKg6,40
6,40SamanKg0,55
0,55Pamuk yağıKg31,50
31,50Sade yağKg140,00
156,50Preseli pamukKg60,00
60,00

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