Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 140 ila 156,50 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,60

14,60BuğdayKg7,25

7,67ArpaKg6,40

6,40SamanKg0,55

0,55Pamuk yağıKg31,50

31,50Sade yağKg140,00

156,50Preseli pamukKg60,00

60,00



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