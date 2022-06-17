Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 48,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,50

5,50NohutKg5,21

21,98Ham pamuk yağıKg24,00

24,00BuğdayKg2,93

8,70MısırKg6,15

6,15Preseli pamukKg48,50

48,50



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