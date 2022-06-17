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Şanlıurfa Ticaret Borsası

17.06.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 48,50 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 48,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,50
5,50NohutKg5,21
21,98Ham pamuk yağıKg24,00
24,00BuğdayKg2,93
8,70MısırKg6,15
6,15Preseli pamukKg48,50
48,50

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