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Şanlıurfa Ticaret Borsası

01.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 53,50 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 53,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,00
14,00BuğdayKg7,31
8,20MısırKg6,35
6,35Preseli pamukKg53,50
53,50

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